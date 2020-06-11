Общество

Администрация региона помогла 377 псковичам вернуться на родину в период коронавируса

377 граждан обратились в администрацию Псковской области с просьбой оказать содействие в возвращении на родину в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова сегодня, 11 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, областная администрация оказывала помощь транспортом, затем, по возвращении на родину, таких граждан помещали в обсерваторы.

Кроме того, в ходе заседания Вера Емельянова предложила больше не использовать лагерь «Звездный» в Невельском районе как обсерватор, а готовить его к организации летнего отдыха.