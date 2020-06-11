Общество

Врач назвала способ борьбы с сединой

Бороться с сединой, выдергивая побелевшие волоски, бессмысленно. Вместо этого стоит попробовать более научный метод, рассказала в интервью Радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.

«Если процесс поседения пошел, то он будет постепенным либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях», - отметила специалист.

Кохас пояснила, что стресс оказывает влияние на спазм сосудов, а это приводит к нарушению кровообращения. В результате клетки перестают правильно функционировать.

Врач отметила, что для визуального эффекта избавиться от седины можно с помощью краски для волос. Однако для того чтобы приостановить или замедлить процесс поседения, специалист посоветовала использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Кохас подчеркнула, что медь способствует работе клеток по выработке пигментов.