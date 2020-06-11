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Общество

Александр Котов: Не пасовать перед трудностями – черта нашего национального характера

12.06.2020 10:30|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил жителей региона с Днём России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Мы с вами живём в самой большой стране мира, объединившей на своей территории множество народов и культур. Но величие России заключается не только в её бескрайних просторах, а, прежде всего, в силе духа российского народа – это наглядно демонстрирует исторический путь, пройденный нашим государством. Не пасовать перед трудностями – черта нашего национального характера, и сегодня мы должны консолидироваться перед новыми вызовами. Только вместе вопреки объективно сложным обстоятельствам мы сможем сделать нашу страну экономически мощной, процветающей державой», - сказал Александр Котов.

Он заметил, что кризис – не только время испытаний, но и время возможностей. «Благополучие России складывается из успехов каждого региона и каждого гражданина нашей необъятной страны. Любить землю, где родился и живёшь, уважать предков, честно трудиться, сохранять человеческое достоинство – соблюдение этих принципов и есть вклад каждого из нас в развитие и процветание России! С праздником! Здоровья, успехов, мира и согласия!» - говорится в поздравлении.

Теги: #псковское областное собрание #праздник #День России
Источник: Псковская Лента Новостей
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