Общество

Минстрой создаст рекомендации по развитию городской среды с учетом социальной дистанции

Для регионов будут созданы рекомендации по развитию объектов благоустройства, учитывая необходимость соблюдать социальную дистанцию, заявила заместитель директора проектной дирекции Министерства строительства и ЖКХ Елена Семенова.

«Мы сейчас планируем мероприятие и давать рекомендации субъектам РФ по тому, как развивать городские пространства, чтобы можно было соблюдать дистанцию», - сказала Семенова.

По ее словам, здесь будет полезно использовать данные операторов мобильной связи, чтобы понять, насколько и в каких местах присутствуют массовые скопления людей, сообщает ТАСС.

Кроме того, заявила Семенова, вносятся изменения в нормативные документы, которые обяжут проводить все голосования граждан по благоустройству в режиме онлайн с использованием специальных платформ.

Президент Владимир Путин 25 мая подписал закон, позволяющий проводить собрания собственников жилья в многоквартирных домах в онлайн-формате. Закон вступил в силу. Ранее стало известно, что для онлайн-голосования жильцов предлагают проводить на портале госуслуг.