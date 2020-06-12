Дмитрий Хритоненков: Я бы не сказал, что праздник 12 июня лишен смысла

Председатель регионального Совета сторонников «Единой России», главный эксперт Псковского областного Собрания Дмитрий Хритоненков не считает, что в наши дни День России как праздник, родившийся в начале 90-х, лишен смысла. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
По словам Дмитрия Хритоненкова, к Дню России как к празднику сегодня спокойно и даже с уважением, относятся в наших автономных республиках - в Татарстане и Башкирии. «Поэтому я бы не сказал, что этот праздник лишен смысла. Другое дело - что он не воспринимается в массах, как и все новые праздники. Но пройдет время и ситуация изменится. Сколько надо для этого времени - 10, 20 или 30 лет, сказать не могу», - заключил главный эксперт областного Собрания.