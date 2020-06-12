Общество

Дмитрий Хритоненков: Я бы не сказал, что праздник 12 июня лишен смысла

Председатель регионального Совета сторонников «Единой России», главный эксперт Псковского областного Собрания Дмитрий Хритоненков не считает, что в наши дни День России как праздник, родившийся в начале 90-х, лишен смысла. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В большинстве стран отмечают праздники, посвященные образованию государства. И мы тоже отмечали День Октябрьской революции как день рождения того государства. Поэтому, наверное, этот праздник (День России - прим. ред.) должен быть. Тем более, что не замечать того, что было за прошедшие 30 лет, нельзя, - подчеркнул гость студии. - Нет у нас тех норм, которые были, нет законодательных основ для сепаратизма, нет права выхода республик из субъектов РФ. Государство за эти годы окрепло. Поэтому и люди, с одной стороны, говорят, что все плохо, а с другой чувствуют себя более уверенно, и все больше говорят о патриотизме. Когда государство было слабым, об этом мало кто говорил, все больше говорили о хлебе насущном».

По словам Дмитрия Хритоненкова, к Дню России как к празднику сегодня спокойно и даже с уважением, относятся в наших автономных республиках - в Татарстане и Башкирии. «Поэтому я бы не сказал, что этот праздник лишен смысла. Другое дело - что он не воспринимается в массах, как и все новые праздники. Но пройдет время и ситуация изменится. Сколько надо для этого времени - 10, 20 или 30 лет, сказать не могу», - заключил главный эксперт областного Собрания.