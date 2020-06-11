Общество

Заместитель генпрокурора взял на контроль проверку информации об очаге COVID-19 на Великолукском мясокомбинате

По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Алексея Захарова прокуратура Псковской области организовала проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Поводом послужили публикации в СМИ о возникновении очага коронавирусной инфекции (COVID-19) в ОАО «Великолукский мясокомбинат», сообщается на сайте Генпрокуратуры.

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«В рамках проверочных мероприятий оценивается полнота и своевременность принимаемых уполномоченными органами мер, направленных на недопущение распространения заболевания. Кроме того, проверяется соблюдение администрацией предприятия требований санитарно-эпидемиологического законодательства при возникновении на производстве очага коронавирусной инфекции», - уточняется в сообщении.

Выяснилось, что управление Роспотребнадзора по Псковской области ненадлежащим образом организовало контроль за соблюдением режима изоляции работниками с подозрением на коронавирусную инфекцию. Руководство Великолукского мясокомбината допустило просчеты в организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболевания.

Должностные лица ОМВД России по городу Великие Луки не приняли меры по выявлению и пресечению правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок выданного постановления органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий). Сотрудники полиции периодически не регистрировали в книге учета сообщения о преступлениях сведения о нарушении гражданами установленного режима изоляции, обратили внимание в надзорном ведомстве.

В этой связи и. о. прокурора области внес в адрес начальника УМВД России по Псковской области и руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области представления с требованиями незамедлительно устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.

«Проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в городе Великие Луки продолжается. Ход и результаты надзорных мероприятий контролируются управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», - заключили в прокуратуре.