Общество

5 случаев заболевания COVID-19 выявлено на великолукском заводе электротехнического оборудования

На великолукском заводе электротехнического оборудования выявлено 5 случаев заболевания коронавирусом. Об этом в официальном обращении заявил генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков, его обращение опубликовано на сайте завода.

«На сегодняшний день на предприятии выявлено 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией - работники были оперативно госпитализированы, а все те, с кем они контактировали, отправлены в режим карантина. Итого, по официальной информации от Оперативного штаба завода на 11 июня, 16 сотрудников находятся на карантине и 23 человека - на самоизоляции. После истечения двухнедельного срока, при отсутствии признаков заболевания и отрицательном результате теста на COVID-19, сотрудники возвращаются на свое рабочие место или продолжают работать удаленно из дома», - рассказал Денис Мунштуков.

«ЗЭТО» является предприятием непрерывного производственного цикла, поэтому в кратчайшие сроки с момента объявления пандемии в стране, заводской Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разработал план действий и внедрил ряд мероприятий, направленных на сохранение безопасных условий труда коллектива.

«Предпринятые меры позволяют сохранить здоровье коллектива, избежать возникновения новых очагов заражения и обеспечить бесперебойный выпуск продукции для строительства, реконструкция и капитального ремонта стратегически важных энегообъектов нашей страны. Завод продолжает работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и выполнять все взятые на себя обязательства перед заказчиками и поставщиками, не ставя под удар здоровье сотрудников», - заявил гендиректор завода.

«Желаю всем крепкого здоровья, беречь себя и своих близких, продолжать соблюдать профилактические меры по предупреждению коронавирусной инфекции и пользоваться информацией только из проверенных источников», - заключил он.