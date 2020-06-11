Общество

Ключи от квартир вручили новоселам из числа детей-сирот в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова в канун Дня России вручила ключи от четырех новых квартир в микрорайоне «Видный» новоселам из числа детей-сирот. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

«Долгожданное жилье, а в данном случае это новые квартиры в современном и очень красивом микрорайоне, получили четыре семьи. В соответствии с распоряжением администрации Псковского района жилье предоставлено им по договору найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет. По истечении данного срока, при соблюдении жильцами правил проживания, жилье будет передано им по договору социального найма и в дальнейшем уже может быть приватизировано», - рассказали в администрации Псковского района.

К поздравлениям и пожеланиям счастья в новом доме от главы Псковского района также присоединились начальник отдела соцзащиты населения по Псковскому району Марина Сафонова и заместитель директора компании-застройщика Андрей Монин.

После небольшой церемонии и теплых слов в адрес счастливых обладателей жилья, новоселы пошли осматривать свои новые владения.