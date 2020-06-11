Общество

Двое псковичей Петр Пырх и Владимир Андреев повышены в генеральских званиях

Двое псковичей Петр Пырх и Владимир Андреев повышены в генеральских званиях. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Петру Пырху присвоено звание генерал-майора, а Владимиру Андрееву - генерал-лейтенанта.

Владимиру Андреев занимает должность начальника УМВД по Краснодарскому краю.

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Владимир Андреев родился в 1961 году в Псковской области. Выпускник юридического факультета Ленинградского высшего военного училища МВД СССР. Начинал службу в полиции родного региона, сделав карьеру от рядового сотрудника до заместителя главы УМВД по Псковской области - начальника полиции. Указом президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года был назначен на должность начальника управления МВД России по Тверской области.

Петр Пырх возглавляет УМВД России по Тверской области.

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С 2011-го по 2015-й занимал пост заместителя начальника УМВД России по Псковской области. После этого был переведен в Тверь на должность заместителя начальника УМВД по Тверской области. Награжден ведомственными наградами и государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка».