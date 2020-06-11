Общество

Создание технопарка «Электрополис» продолжается в Великих Луках

Продолжается реализация второй очереди проекта по развитию промышленного технопарка «Электрополис», сообщает портал Луки.ру.

В ходе выезда на площадку председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев ознакомился с результатами первой очереди реализации проекта: действующим дата-центром, отремонтированном лабораторно-административным корпусом, приобретенным оборудованием коллективного пользования, подготовленной инфраструктурой для строительства сборочного цеха.

Председатель комитета высоко оценил результаты первой очереди и отметил, что управляющей компании Электрополиса не просто удается эффективно и в срок реализовывать мероприятия по развитию инфраструктуры промышленного технопарка, но и эффективно привлекать новых резидентов. Так в текущем году промышленный технопарк пополнился еще одним (седьмым) резидентом, которым стала компания ООО «Ультравел», занимающаяся производством средств индивидуальной защиты. Так компания в короткие сроки смогла наладить производство гигиенических масок высокого качества.

Также в рамках визита прошло совещание Андрея Михеева с директором промышленного технопарка «Электрополис» Юрием Каплиным. Председатель комитета отметил, что федеральные средства на поддержку реализации второй очереди проекта по развитию Электрополиса поступили в областной бюджет и теперь главная задача заключается в том, чтобы успеть выполнить все запланированные на текущий год мероприятия.

Директор Электрополиса заявил, что, несмотря на непростое время для реализации проекта, работы на площадке промышленного технопарка продолжаются со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований. Таким образом, проект реализуется в соответствии с установленным графиком.

Андрей Михеев поблагодарил коллектив управляющей компании промышленного технопарка за слаженную работу в непростой период времени, отметив готовность комитета помогать в решении проблем при реализации проекта «в ручном режиме».

Напомним, что с 2019 года Псковская область является участником мероприятий федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части поддержки управляющих компаний, реализующих проекты, по созданию и развитию промышленных парков и технопарков.

По результатам конкурсного отбора Минэкономразвития России поддержан проект ООО «УК «ЭЛВО» «Развитие промышленного технопарка «Электрополис». Проект получил высокую оценку экспертов, в результате чего Псковской области на его реализацию было выделено финансирование в размере 505 млн. рублей на два года. Частный промышленный технопарк действует с 18 января 2017 года в городе Великие Луки. Специализация - разработка и производство электротехнической продукции.