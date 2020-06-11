Общество

Креативное видео к Дню России сняли сотрудники госархива Псковской области

Сотрудники Государственного архива Псковской области присоединились к всероссийской акции. В честь Дня России, который отмечается 12 июня, сотрудники попробовали силы в творческом челлендже #Триколор. Видео опубликована в сообществе регионального госархива.

По условиям челленджа достаточно снять небольшой ролик и завершить его словами «Мы Россия» или «Я люблю Россию». В кадре необходимо воссоздать цвета государственного флага, например, нарисовав его на асфальте.

«Своим роликом мы хотели показать, что архивная служба - это неотъемлемая часть страны, это хранители ее истории», - написали работники архива.