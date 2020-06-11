Общество

Выпавшего из гнезда аистенка спасла жительница Палкинского района

Выпавшего из гнезда аистенка спасла жительница Палкинского района. Об этом сообщается в группе «Дом Белого Аиста» в социальных сетях.



Фото с персональной страницы Натальи Григоровой

«Третий аистенок приехал к нам 9 июня из деревни Лишихино Палкинского района. Днем ранее на телефон пришло голосовое сообщение: «Доча, у нас из гнезда выпал аистёнок, перезвони, пожалуйста, по этому номеру». Это беспокоилась Людмила Михайловна, нашедшая аистенка», - сообщается в группе.

Утром в Палкинский район за аистенком отправилась Наталья Григорова - один из лучших гидов-экскурсоводов Пскова и постоянная помощница, волонтер Дома Белого Аиста.

Фото с персональной страницы Натальи Григоровой

«И вот он на месте. Великолепный, чистенький, пушистый малыш с весом 1160 грамм. К сожалению, при падении со столба, видимо, получил травму. Не совсем в порядке ножки, возможны в дальнейшем проблемы с хождением. Будем надеяться на его молодой возраст и большие возможности к восстановлению. Он уже пришел в себя. В компании двух аистят привезенных к нам ранее освоился и успокоился. Кушает хорошо. Людмила Михайловна за прыжок со столба дала ему имя "Десантник". Продолжаем наблюдать за судьбой перворазника», - рассказали в группе.



