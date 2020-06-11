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Общество

Ученые спрогнозировали конец эпидемии коронавируса в России

12.06.2020 08:00|ПсковКомментариев: 2

Эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле, следует из подготовленного на основе математического моделирования доклада Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России - конец июля, численность инфицированных к концу июля - порядка 524 тысяч человек», - говорится в докладе, опубликованном на сайте университета.

При этом ученые не исключают новых волн эпидемии. Для того, чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности, сообщает РИА Новости.

«Таким образом, на сегодняшний день (9 июня) мы видим, что распространение эпидемии коронавируса COVID-19 в городе Москва укладывается на суперпозицию четырех волн, конец эпидемии в Москве - конец июня - начало июля. Численность к концу эпидемии - порядка 201 тысячи жителей», - говорится в докладе.

По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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