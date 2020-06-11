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Общество

День России отмечают жители Псковской области вместе со всей страной

12.06.2020 08:41|ПсковКомментариев: 2

День России отмечают сегодня, 12 июня, жители Псковской области вместе со всей страной. Как сообщает портал calend.ru, до 2002 года этот праздник именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.

В народе этот праздник толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, и хотя в ряде российских городов проводились массовые гуляния, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении в честь данного праздника в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Однако, официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.

«Дневной дозор»: День России - искусственный праздник?



Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в этом году в Псковской области в День России не запланировано традиционных массовых мероприятий. 11 июня в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение об отмене авиапарада «Мирное небо России», в котором планировалось участие парапланеристов, группы малой авиации и воздушных шаров с использованием символики РФ.

Псковичей приглашают принять участие в акции «Общероссийское исполнение гимна России». 12 июня в 12.00 с балконов или у окон своих домов исполнить гимн страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Одновременно в эфире системы оповещения города Пскова тоже прозвучит гимн страны.  

Также можно присоединиться к флешмобу #МыРоссия в социальных сетях. Участники акции исполняют Государственный гимн Российской Федерации, записывают видео и публикуют его в группе ТКД в  «ВКонтакте»  и в своих страничках с хэштегом #МыРоссия.  

Принять участие во флешмобе может любой желающий до 14 июня включительно. Для этого необходимо снять видеозапись с исполнением Государственного гимна Российской Федерации прислать к нам в группу Театрально-концертной дирекции, а также передать эту эстафету трем друзьям.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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