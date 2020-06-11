Общество

День России отмечают жители Псковской области вместе со всей страной

День России отмечают сегодня, 12 июня, жители Псковской области вместе со всей страной. Как сообщает портал calend.ru, до 2002 года этот праздник именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.

В народе этот праздник толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, и хотя в ряде российских городов проводились массовые гуляния, но особого размаха не наблюдалось.



В своем выступлении в честь данного праздника в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Однако, официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.





Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в этом году в Псковской области в День России не запланировано традиционных массовых мероприятий. 11 июня в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение об отмене авиапарада «Мирное небо России», в котором планировалось участие парапланеристов, группы малой авиации и воздушных шаров с использованием символики РФ.

Псковичей приглашают принять участие в акции «Общероссийское исполнение гимна России». 12 июня в 12.00 с балконов или у окон своих домов исполнить гимн страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Одновременно в эфире системы оповещения города Пскова тоже прозвучит гимн страны.

Также можно присоединиться к флешмобу #МыРоссия в социальных сетях. Участники акции исполняют Государственный гимн Российской Федерации, записывают видео и публикуют его в группе ТКД в «ВКонтакте» и в своих страничках с хэштегом #МыРоссия.

Принять участие во флешмобе может любой желающий до 14 июня включительно. Для этого необходимо снять видеозапись с исполнением Государственного гимна Российской Федерации прислать к нам в группу Театрально-концертной дирекции, а также передать эту эстафету трем друзьям.