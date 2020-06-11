Общество

Поднятые в Пыталовском районе останки летчика переданы на экспертизу в СКР

Поднятые поисковиками в Пыталовском районе останки летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны, переданы на экспертизу в СКР Следственный комитет РФ.

Как сообщает «Пыталовское информационное сообщество» со ссылкой на члена «Поиска-97» Александра Никифорова, «Поиск-97», которым руководит Дмитрий Ершов, в районе трех деревень в окрестностях Вышгородка искал разбившийся в годы Великой Отечественной войны советский самолет.

Фото: Александра Никифорова

Поисковикам удалось выяснить, что самолет был подбит в 1944 году (это определили по маркировке гильзы от пистолета «ТТ») в треугольнике деревень Игнашково - Захаренки - Лавино и упал недалеко от реки Лада.

«Большая вероятность, что это был истребитель Як-1. Летчик разбился вместе с машиной. Место падения указал житель деревни Вышгородок», - рассказал Александр Никифоров.

На месте падения раньше были пахотные поля. Теперь там заболочено и заросло деревьями и кустарником. При помощи металлодетекторов и глубинного металлоискателя было точно определено место падения самолета.

Были подняты останки летчика и переданы на экспертизу в Следственный комитет РФ. «Есть весомая вероятность того, что по найденным номерам на деталях самолета и ДНК будет определено имя летчика», - отметил поисковик.

Поднято много мелких фрагментов от обшивки, приборной доски и двигателя. Стекляшки от фонаря кабины, кожаные ремешки, звенья пулеметной ленты, взорвавшийся боекомплект.

Отметим, в работе оказал существенную помощь поисковик из отряда «Феникс» Денис Суворов.