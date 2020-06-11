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Александр Козловский: Моя Россия - это Псковская область с ее природой и прекрасными людьми

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравляет жителей Псковской области с Днем России.

«Сегодня мы вместе отмечаем один из главных государственных праздников – День России. Ровно 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете России, и 12 июня вошло в историю нашей страны, как символ патриотизма, единения многонационального народа и стремления россиян к лучшему будущему.

Мы гордимся нашей Россией, и для каждого она своя: огромный современный мегаполис или небольшая деревня – все мы любим свою Родину, бережем ее, осознаем себя гражданами Отечества с богатыми традициями.

Моя Россия - это город Великие Луки, вся Псковская область с ее природой и прекрасными людьми - патриотами родного края. Здесь я родился, вырос. Здесь создал свою семью, воспитываю детей - таких же патриотов.

От всей души поздравляю своих земляков, всех россиян с праздником нашей великой Родины! Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения в жизнь всех начинаний на благо России!» - говорится в тексте поздравления.