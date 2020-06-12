Общество

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам и рынкам

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, которые осуществляют продажу пищевой продукции. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <...> «Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию», - говорится в документе.



В нем уточняется, что новые правила разработаны с целью предотвратить возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые связаны с реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки.



Документ состоит из 11 пунктов, среди которых, в частности:

требования к размещению торговых объектов и их территории;

требования при организации водоснабжения и водоотведения;

требования при организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения помещений;

требования к оборудованию, инвентарю и посуде;

требования к перевозке, приему, размещению и условиям хранения пищевой продукции;

требования к условиям реализации пищевой продукции;

санитарные требования к личной гигиене работников.

Среди основных требований стоит отметить наличие раковины для мытья рук в торговых палатках и киосках, а также наличие туалета поблизости от рабочего места. В магазинах продавцов обяжут соблюдать гигиенические требования по уровню шума и дезинфицировать оборудование, инвентарь, тележки, контейнеры.



Кроме того, Роспотребнадзор вводит новые требования для торговых залов в отношении продуктов, которые упали на пол. Их продавать теперь будет нельзя. Помимо этого отныне запрещается взвешивать продукты на весах без упаковки, а также переливать жидкие продукты из тары покупателя в общую магазинную посуду.



Кроме прочего, в объектах мелкорозничной торговли запретят торговать бахчевыми культурами (арбуз, дыня, тыква), нарезанными частями или с надрезами. Также будет запрещена продажа яиц в отделах, которые реализуют не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению.