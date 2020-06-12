Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам и рынкам

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, которые осуществляют продажу пищевой продукции. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <...> «Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию», - говорится в документе.
В нем уточняется, что новые правила разработаны с целью предотвратить возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые связаны с реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки.
Документ состоит из 11 пунктов, среди которых, в частности:
Среди основных требований стоит отметить наличие раковины для мытья рук в торговых палатках и киосках, а также наличие туалета поблизости от рабочего места. В магазинах продавцов обяжут соблюдать гигиенические требования по уровню шума и дезинфицировать оборудование, инвентарь, тележки, контейнеры.
Кроме того, Роспотребнадзор вводит новые требования для торговых залов в отношении продуктов, которые упали на пол. Их продавать теперь будет нельзя. Помимо этого отныне запрещается взвешивать продукты на весах без упаковки, а также переливать жидкие продукты из тары покупателя в общую магазинную посуду.
Кроме прочего, в объектах мелкорозничной торговли запретят торговать бахчевыми культурами (арбуз, дыня, тыква), нарезанными частями или с надрезами. Также будет запрещена продажа яиц в отделах, которые реализуют не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению.