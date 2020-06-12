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Общество

В Пскове завершился третий этап конкурса на Кубок министра обороны «Командирские старты». ФОТО

12.06.2020 11:35|ПсковКомментариев: 0

Накануне в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился третий отборочный этап конкурса на Кубок министра обороны Российской Федерации «Командирские старты».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, в соревнованиях приняли участие офицеры, представляющие все соединения Воздушно-десантных войск, а также 242 учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

 

В заключительный день соревнований офицеры определяли лучших в легкоатлетической эстафете 4х400 метров, после которой состоялась торжественная церемония закрытия соревнований и награждение победителей.

В эстафете 4х400 метров победу одержала команда Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, вторыми к финишу пришли десантники из Камышина, третьими в эстафете стали офицеры гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

По итогам соревнований лучшим командиром взвода стал гвардии капитан Андрей Кураев, представляющий Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Лучшим командиром роты стал представитель Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии капитан Алексей Сачков.

Среди командиров батальонов не было равных представителю 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) капитану Михаилу Чернову.

В общекомандном зачете первенствовала команда Ивановского соединения, на втором месте представители соединения специального назначения из Кубинки, третьей стала команда 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) из Омска.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Воздушно-десантных войск, которая представит прославленные войска на Всеармейском этапе.

Теги: #ВДВ #минобороны
Источник: Псковская Лента Новостей
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