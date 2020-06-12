Общество

Победившая коронавирус мама из Невеля намерена добиваться более сурового наказания для врачей

Супружеская пара из Невеля - Дмитрий и Александра Николаевы - намерена добиваться более сурового наказания для врачей, по вине которых заболевшая коронавирусом беременная Александра чуть не умерла и не потеряла ребенка, сообщает «МК в Пскове».

Фото: из личного архива Александры и Дмитрия Николаевых

«Дисциплинарного взыскания, конечно, недостаточно. За причинение такого вреда здоровью виновные должны понести более суровое наказание», - считает Дмитрий. Такое же мнение и у Александры. Сейчас супруги каждый день молятся за выздоровление их малыша, который находится в реанимации Детской областной больницы.

По словам супругов, их сын до сих пор на аппарате искусственной вентиляции легких. «Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», - добавляет Александра. Она уверена, что, если бы она смогла попасть в больницу раньше, ничего подобного не произошло, и сейчас они бы только готовились к родам.

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Напомним, беременная невельчанка попала в ковид-центр в Пскове 20 мая, после того, как ее «отфутболили» из четырех медицинских учреждений. К моменту ее госпитализации в ковид-центр состояние женщины стало критическим. Пришлось срочно делать кесарево сечение.

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11 июня стало известно, что руководителям трех больниц Псковской области вынесли дисциплинарное взыскание после проведения служебной проверки: руководителю Невельской больницы объявлен выговор, руководители Псковской городской больницы и Псковской межрайонной больницы получили замечания.

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