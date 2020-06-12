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Общество

«Акценты» Донецкого: День независимости, конец самоизоляции и «ПсковАРТ» во спасение

12.06.2020 14:15|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН. 

Темы выпуска:

Independence Day. Россия отмечает 30 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете. 
COVID пятится назад? В стране постепенно отменяется режим жесткой самоизоляции. 
«Не выходя за порог…». Художники движения «ПсковАРТ» пытаются спасти памятник архитектуры регионального значения. 

Сегодня, 12 июня, - День России, праздник, который граждане нашего государства отмечают с 1992 года. Согласно социологическим опросам, которые регулярно проводились «Левада-центром» начиная с 1991-го года, больше половины жителей России (например, 65% в 2003-м) долгое время называли 12 июня «Днем независимости», хотя официально он так никогда не назывался.
Первое название праздника - «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Голосование по этому, как оказалось, судьбоносному документу произошло ровно тридцать лет назад - 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР, и тогда, насколько помню, на событие никто не обратил особого внимания - ни народные витии, ни сам народ, хотя и тогда наверняка имелись индивиды, которые осознавали историческое значение декларации. Самые прозорливые понимали, какая бомба была подложена под существование Советского Союза, за сохранение которого в те годы бился президент СССР Горбачев.  

I Съезд народных депутатов России, 1990 г. Источник: cont.ws

Ровно спустя год, 12 июня 1991 года, граждане РСФСР уже выбирали себе законного президента, которым стал тогдашний оппозиционер и бывший член ЦК КПСС Борис Ельцин, и противостояние двух лидеров, рассыпающегося Союза и новой России, перешло в новую горячую фазу. Прошло еще полгода, и Советского Союза не стало, слинял в три дня, как слиняла, по меткому выражению философа Василия Розанова, святая Русь осенью 1917-го. Началась история новой ельцинской России.

Сам смысл нового праздника, однако, для большинства россиян долго оставался темным и невнятным. Неслучайно уже 12 июня 1998 года Ельцин в своём телевизионном обращении предложил переименовать летний выходной в «День России». Официально это название было присвоено уже при президенте Путине - с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году. При этом примерно треть россиян до сих пор упорно продолжают называть День России «Днем независимости», видимо, настолько сильна в массовом сознании аналогия с Днем независимости США, провозглашенной 4 июля 1776 года.

Такова вкратце история праздника, а вот дискуссия о том, нужна ли была исторической России эта самая декларация о суверенитете в 1990-м, продолжается вот уже скоро как три десятка лет. Можно ли было не допустить развала Советского Союза, как выразился президент Путин, «крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века»? Ведь именно на этот документ нынче принято вешать всех собак. Мол, с него и начался реальный распад СССР, хотя на самом деле «парад суверенитетов» первой инициировала вовсе не Россия, а Эстонская ССР еще в 1988-м году.

За Эстонией в 89-м последовали Литва, Латвия и Азербайджан, а в мае 1990-го - Грузия. РСФСР была шестой в этом списке. Зато после России, летом 1990-го, о суверенитете объявляли все, кто мог: Узбекистан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Туркмения и так далее. Это еще не был фактический выход из СССР, но это были, так сказать, декларации о намерениях с юридическими последствиями. Которые, как мы знаем с высоты прожитых лет и свершившихся фактов, сыграли свою разрушительную роль уже осенью 1991-го, после так называемого «августовского путча».

Возникает вопрос: «А если бы Декларации о суверенитете не было, удалось бы сохранить СССР?». Вопрос, как представляется, не то что бы глупый, а скорей бессмысленный и пустой.

Депутаты съезда народных депутатов отражали общие массовые настроения того времени, а настроения эти преимущественно состояли в том, что 14 союзных республик беспрерывно доят несчастную матушку-Русь, не давая ей вздохнуть спокойно и свободно. 

В союзных же республиках, наоборот, были уверены в том, что это они всех дармоедов кормят. И стоит покинуть «коммунальную квартиру» под названием СССР, как сразу заживем! Ну и зажили: кто кого кормил, граждане независимых стран на постсоветском пространстве увидели довольно скоро. А смысл праздника как бы утратил актуальность. Почему, собственно, и пришлось стремительно и бесповоротно отказаться от его прежнего названия и придумать нейтральное - День России. 

Ведь что такое была та самая декларация о суверенитете? Первый толчок в фундамент тогдашнего советского государства. Хотят ли нынешние правители повторения сценария тридцатилетней давности в современной России? Разумеется, категорически нет. Представьте хотя бы на минуту, что кто-то из региональных политиков, слегка сбрендив, заявил бы о провозглашении независимости, допустим, Псковской вечевой Республики? 

В лучшем случае такой политик отделался бы психушкой, а в худшем - обвинением в сепаратизме. То есть история здесь вступает в противоречие с живой политической практикой, для которой события 12 июня 1990-го не самый лучший пример. Поэтому о смысле праздника лучше всего умолчать, и 12 июня просто отправиться на природу, что многие псковичи с удовольствием уже и сделали. 

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил о фактическом конце режима самоизоляции, что политологи объясняют давлением Кремля, озабоченного массовыми мероприятиями с 24 июня по 1 июля. Хватит, «отдохнули» на карантине, пора и честь знать! Смотреть по телевизору Парад Победы и отправляться на избирательные участки - голосовать по поправкам к Конституции. Насколько реальная эпидемиологическая ситуация, при этом, соответствует отмене ограничительных мер, уже не столь важно. Политическая (да и, чего греха скрывать, экономическая) ситуация заставили власть выпустить народ на свободу. 

Меж тем, на Псковщине число заболевших коронавирусом перевалило за полторы тысячи, и вожделенного «плато» как-то особо не наблюдается: 110 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в регионе за прошедшие сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Считайте, очередная вспышка.

Однако от карантина, даже частичного, властям, похоже, придется вскоре отказаться, как это сделал мэр столицы Собянин, последние месяцы служивший для провинциальных губернаторов своего рода ролевой моделью: «смотри, что делает в Москве Собянин, и поступай примерно так же». А Собянин пошел на попятную.  

У нас самоизоляция прошла в режиме лайт. Так что переход к режиму суперлайт труда не составит. Массовые мероприятия, как-то: обещанный парад и плебисцит - не станут чем-то таким, до чего люди «дорвались». Мы и до сих пор гуляли по улицам довольно свободно. И все-таки, несмотря на грядущие послабления, людям советуют соблюдать меры предосторожности: носить маски и перчатки, лишний раз не посещать общественные места. А в возрасте 65+ лучше вообще собой не рисковать, что бы там не заявляли в условных облизбиркомах, потому что, когда окажешься на больничной койке, плебисцитом от коронавируса не открестишься. Помните об этом. 

В понедельник, 8 июня, в Пскове стартовал уникальный художественный онлайн-проект под названием «Не выходя за порог…» в поддержку Дома Сафьянщикова и художников Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ». Цель акции - собрать деньги на ремонт протекающей крыши Дома Сафьянщикова, памятника архитектуры XIX века регионального значения, плюс к тому - помочь самим художникам выжить в условиях коронакризиса.

Цитирую: «Дорогие друзья! Сегодня наш Дом Сафьянщикова (Псков, ул. Советская набережная, 9) переживает непростые времена. На протяжении многих лет, псковские художники, обитающие в Доме Сафьянщикова, содержали и сохраняли его. Однако в настоящий момент требуется серьезная реставрация, а денежные средства отсутствуют», - написали в обращении участники старейшей в Пскове независимой творческой коммуны.

Словом, художники вновь надеются на меценатов, а в нынешних реалиях всякий реальный покупатель искусства и есть меценат. Лично мне в успех выставки-распродажи как-то не сильно верится: у нас и в благополучные годы народ не шибко склонен следовать слогану «Подходи, не скупись, покупай живопИсь» (обычно в качестве подарков на день рождения), но тут все-таки выставка виртуальная, размещенная на странице «ПсковАРТа» ВКонтакте.

Чем черт не шутит? Если псковские власти, несмотря на многочисленные обещания, не способны помочь, так, может, сподобятся частные лица? Вот нарвется какой-нибудь блуждающий по интернету столичный коллекционер или богатый иностранец на картинку, которая покажется ему интересной, и внесет лепту в новую крышу для  облупленной псковской достопримечательности, что пригорюнилась на берегу Великой.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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