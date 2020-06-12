По данным интерактивной карты снятия ограничений в регионах Псковская область находится на нулевом этапе

На сайте стопкоронавирус.рф заработала интерактивная карта снятия ограничений в регионах России, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Теперь любой житель России может узнать актуальную информацию о том, каким предприятиям уже разрешено работать в каждом субъекте РФ. В зависимости от этапа, на котором находится регион, он окрашен в оранжевый, желтый, светло- или темно-зеленый цвет.
На всех этапах руководство вправе самостоятельно определить, какие именно учреждения могут начать работу.