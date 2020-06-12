Общество

Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня России напомнил о тысячелетней истории страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян и соотечественников за рубежом с Днем России.

«Для каждого из нас Родина - это семья, отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от Северных Арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история», - сказал Путин в пятницу на церемонии вручения наград Героям труда РФ, которая проходит в Москве на Поклонной горе.

История страны, отметил президент, наполнена страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их верой и любовью к Отечеству. «Светлое, пронзительное чувство Родины всегда во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы», - сказал глава государства, сообщает «Интерфакс».