Общество

Псковичам разъяснили порядок плановой госпитализации в условиях COVID-19

Жителям Псковской области разъяснили порядок направления на плановую госпитализацию в условиях эпидемического подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Информация опубликована на сайте администрации города Великие Луки.

Основанием для плановой госпитализации является наличие направления на госпитализацию, выданного лечащим врачом медицинской организации, выбранной гражданином для оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Иными словами, соотношение рисков и необходимости госпитализации определяет не пациент, а лечащий врач.

В случае, когда отсрочка госпитализации чревата выраженным ухудшением состояния здоровья пациента, угрозой его здоровью и жизни, следует решение пренебречь риском пребывания в стационаре, и наоборот.

Дополнительным условием плановой госпитализации, введенным постановлением главного государственного санитарного врача Псковской области, является предварительное обследование пациента на COVID-19 и наличие отрицательного результата тестирования.