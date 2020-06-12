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Общество

Онлайн-проект «Открывайте Россию» поможет увидеть страну по-новому

12.06.2020 15:40|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк к Дню России создал специальный сайт «Открывайте Россию», на котором можно стать участником уникального онлайн-проекта и проверить себя на знание родной страны. Каждый, кто зайдет на сайт сможет увидеть живописные уголки России, открыть для себя новые удивительные места, а заодно выбрать маршрут для ближайшего путешествия этим летом. По изображениям, созданным на основе тысяч панорамных фотографий, можно угадать географию конкретного места, отметив его на интерактивной карте.

Чтобы стать участником проекта необходимо зайти на сайт, посмотреть на один из предлагаемых панорамных видов и поставить точку на интерактивной географической карте с указанием названия места, которое, по мнению участника, показано на экране.

Чем ближе точка, поставленная участником, к тому месту, которое отображается на экране, тем больше баллов он получает. Своим результатом можно поделиться в социальных сетях, чтобы пригласить друзей зайти на сайт и тоже принять участие в проекте и проверить свои знания.

Мультимедийный сервис Okko (входит в экосистему Сбербанка) совместно со Сбербанком и федеральным проектом «Гастрономическая карта России» проведут первый всероссийский кулинарный онлайн-марафон. Регионы-участники «Гастрономической карты России» от Владивостока до Калининграда друг за другом приготовят блюда национальной кухни, расскажут о местных продуктах и пригласят совершить кулинарное путешествие по всей стране.

Онлайн-проекты Сбербанка, приуроченные к праздникам, уже стали хорошей традицией. Так, в 2019 году банк предложил всем выбрать свой личный повод для гордости за Россию и поделиться им в своих социальных сетях.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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