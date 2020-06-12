Общество

Председатель Псковского облсовпрофа: День России символизирует неразрывную связь каждого человека с родной землей

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравляет жителей региона с одним из самых главных праздников нашей страны - Днем России.

«Этот праздник близок каждому россиянину независимо от возраста, политических взглядов, национальностей. Он символизирует народное единение и неразрывную связь каждого человека с родной землей, отчим домом.

Россия - великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием. В самые сложные периоды граждан нашей страны неизменно спасали созидательный труд, воля к победе и сила духа. Наш народ никогда не боялся трудностей.

От каждого из нас зависит будущее нашего государства и только совместными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь более достойной и благополучной.

В этот праздничный желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, успехов в поставленных целях и задачах, мира и семейного благополучия. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию России», - отмечается в тексте поздравления.