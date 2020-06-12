Общество

Жительницу Куньинского района осудили за продажу небезопасного спирта

Жительница Куньинского района признана виновной в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проведения сотрудниками полиции проверочной закупки женщина, зная, что спиртосодержащая жидкость не подлежит употреблению в качестве пищевого продукта и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, продала ее в бутылке.

Данная спиртосодержащая жидкость, согласно заключению эксперта, не отвечает предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, и назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ.