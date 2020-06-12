Общество

Москвичи расписали граффити гаражи на улице Коммунальной в Пскове

Жители домов на улице Коммунальной в Пскове заметили новое граффити на гаражах в виде надписи «спасибо врачам». Молодые москвичи посвятили свою работу врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Трое молодых людей из команды «Spraypassion» реализуют социальный проект в поддержку медицинских работников, сегодня находящихся на передовой.

Ребят вдохновила история борьбы стрит-арта, в которой художники «доделывали» работы друг друга, придавая идее новую оболочку. Таким образом, молодые люди из Москвы решили «ответить» на граффити неизвестных художников #ВрачиГероиНашегоВремени с нецензурной припиской, а идее придать новое, позитивное звучание.

Фото из открытых источников.

«Мы делаем то же самое, но в другой оболочке. Это ответ на вандализм актом созидания», - прокомментировали ребята.

Отметим, участники команды «Spraypassion» занимаются граффити профессионально, и это их не первая крупная работа.