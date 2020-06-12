Общество

Эксперты выяснили зарплату менеджера по подбору персонала в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по подбору персонала в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, менеджер по подбору персонала в Пскове в среднем получает 39 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 57 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 42 000 рублей, в Екатеринбурге – 47 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 43 000 рублей, во Владивостоке – 53 000 рублей, в Челябинске – 41 000 рублей, в Омске – 37 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 43 000 рублей, в Великом Новгороде – 39 000 рублей, в Смоленске – 39 000 рублей, в Ленинградской области – 48 000 рублей в месяц.