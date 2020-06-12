Общество

Андрей Турчак: Россия была и остается сильной, современной, процветающей страной

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей страны с Днем России.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России! Ровно тридцать лет назад Российская Федерация стала независимым государством. За эти годы наша страна смогла достойно пройти через множество испытаний. И мы в очередной доказали себе и всему миру, что умеем побеждать и быть первыми», - сказал Турчак в своем поздравлении.

«Нам есть, что помнить, чем дорожить и гордиться, уверен секретарь Генсовета «Единой России». «Нам повезло жить в стране с великим историческим, культурным и духовным наследием. В примерах прошлого, в наших традициях мы находим силы и вдохновение для движения вперед. Россия была и остается сильной, современной, процветающей страной», - подчеркнул он.

По мнению единоросса, каждый из нас своим трудом, талантом, достижениями вносит свой вклад в ее развитие, в продолжение ее славной истории. «Беречь Россию, любить ее всем сердцем, верить в нее всегда - вот то, что нас объединяет. Желаю здоровья, успехов, реализации всего задуманного», - резюмировал Андрей Турчак.

12 июня стал государственным праздником в 1992 году, спустя два года после того, как в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу Бориса Ельцина, 12 июня объявили Днем независимости России. Официальное название «День России» закрепилось за ним в 2002 году.