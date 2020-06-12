Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей не забывать, что вирус можно подхватить где угодно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не расслабляться в праздничные дни.

«Помните, что вирус можно подхватить где угодно: на детской площадке, в парке, в автобусе, в магазине. Соблюдайте все рекомендации и предписания Роспотребнадзора, берегите себя!» - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Он также подчеркнул, что ситуация в регионе остается сложной, поэтому о снятии каких-либо ограничений пока говорить не приходится. «На Москву в этом смысле ориентироваться не нужно - в столице темп роста заболеваемости COVID-19 постепенно идет на спад, а наш регион еще не вышел на плато (разница по времени примерно месяц)», - написал Михаил Ведерников.

По итогам прошедшего заседания оперативного штаба губернатор определил задачи на ближайшую перспективу - продолжить развивать собственные лабораторные мощности и наращивать коечный фонд. «Планируем после выходных выйти на 1000 тестов в сутки – и эта работа, в том числе, отражается и на увеличении статистики по количеству заболевших. Также продолжим наращивать коечный фонд – помимо 150 коек в Великолукском COVID-отделении организуем ещё 300 коек. При этом нужно понимать, что врачей не становится больше. Медперсонал работает на пределе возможностей, и любая внештатная ситуация на системе здравоохранения отражается крайне болезненно», - заключил он.