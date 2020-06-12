Общество

200 работников Великолукского мясокомбината остаются на больничном в связи с COVID-19

Непростой остается ситуация с коронавирусом в Великих Луках, она постоянно находится в фокусе нашего внимания, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованного в Instagram.

По его словам, сейчас одна из основных задач - протестировать около 200 работников колбасного цеха Великолукского мясокомбината, которые в настоящий момент находятся на больничном.

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Глава региона подчеркнул важность в сложившейся ситуации того, что со вчерашнего дня начало работу ковид-отделение в городе Великие Луки. «Со вчерашнего дня учреждение емкостью 150 коек начало свою работу Это важный ресурс для борьбы с коронавирусом, учитывая тревожную статистику по Великим Лукам и району», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что запуск COVID-центра в Великих Луках проходил под руководством команды московских врачей, которые отработали в регионе почти две недели. Сегодня они покидают наш регион, но по просьбе псковских властей уже прибыла другая бригада в составе 6 человек из Боткинской больницы. Новую команду возглавляет хирург Боткинской больницы Сергей Лебедев.

Михаил Ведерников, пользуясь случаем, поблагодарил первую бригаду московских медиков за работу в регионе. «Опыт, которым они поделились, как правильно лечить тяжелых ковид-пациентов, будет тоже активно применяться в регионе», – сказал глава региона.

Он отметил также, что в общей сложности коечный фонд по борьбе с коронавирусом в регионе увеличится до 1065 мест. «И на этом мы не останавливаемся, мы приняли решение сформировать дополнительный резерв. Мы очень надеемся, что он нам не понадобится. Но, тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Дополнительно будет сформировано еще 300 коек», – заключил губернатор.