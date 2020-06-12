Общество

Псковский губернатор: Говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений не приходится

В настоящий момент говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений по коронавирусу не приходится, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона в Instagram.

Он отметил, что статистика предыдущих дней вызывала сдержанный оптимизм, но в четверг за сутки количество больных составило 110 человек.

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Михаил Ведерников пояснил, что 40 человек из 110 – это те, кто сдавал тесты в течение недели. По словам главы региона, в области увеличивается не только количество, но и качество тестов. «Мы приобрели новое оборудование, которое в 50 раз повышает точность проведения тестов», - подчеркнул он.

«Борьбу с коронавирусом в регионе начинали с 50 тестов в день. А сейчас подходим к цифре 900. Я думаю, после праздников будем тестировать более 1 000 человек в день», – заключил глава региона.