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Общество

Пскович рассказал, почему передумал сдавать тест на COVID-19

12.06.2020 19:02|ПсковКомментариев: 0

Пскович по имени Павел рассказал о своей неудачной попытке сдать тест на COVID-19.

Фото: «МК в Пскове»

Как сообщает «МК в Пскове», идея протестироваться у него появилась, когда возникла боль в спине и на один день поднялась температура.

В четверг, 11 июня, Павел решил платно сдать анализы в Центре СПИД на ул. Кузнецкой, 23.

Там псковича встретила очередь, причем оказалось, что сначала надо зайти вовнутрь, записаться и оплатить. «Захожу, объясняю, а мне говорят - платных мест нет, приходите в понедельник. Впереди три дня. Получается так, что там две очереди, одна платная, а вторая очередь - это те, за которых оплатила организация», - рассказал пскович изданию и сделал вывод, что процесс не налажен. «При мне люди приходили, заходили в здание и выходили раздраженные, уезжали. Ну и я пошел. Может, и хорошо, что не стоял в очереди - не все были в масках», - отметил он.

По словам молодого человека, он прочитал в СМИ, что прием желающих сдать платно - с 16.00 до 16.30, и их якобы запускают по 10 человек. «Ничего подобного, заходят по одному. Может быть, сделать прием тех, кому оплачивает организация, в другое время, чтобы хватало сдать тест, тем кто пришел это сделать самостоятельно?» - предлагает пскович.

В итоге Павел в тот же день сделал КТ, теперь ждет результатов.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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