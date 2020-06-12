Общество

Михаил Ведерников признался в любви к Псковскому Крому

Псковский Кром - самое сердце региона, обладает особой энергетикой, написал в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Даже когда ночью, после длинного и насыщенного рабочего дня, уходишь с работы - стоит недолго погулять по насыпным дорожкам, и ты снова полон сил», - рассказал глава региона и признался в любви к этому месту.

«Наш Кремль прекрасен в любое время суток, в любое время года, при любой погоде. С первого взгляда он поражает своей мощью, красотой и особой силой», - отметил Михаил Ведерников и спросил у своих подписчиков, какое их любимое место в Псковской области.