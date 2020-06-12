Общество

Глава городской администрации: В Великих Луках фиксируется серьезный прирост заболевших

В Псковской области, и в частности в городе Великие Луки, ситуация с коронавирусной инфекцией не только продолжает оставаться тревожной, но и набирает обороты. В связи с этим к великолучанам обратилась глава городской администрации Любовь Романова.

«Искренне понимаю и принимаю тот факт, что период ограничений продолжается уже длительное время, наступает некоторое привыкание к тревожной обстановке и усыпление бдительности. Но вирус коварен и опасен! Нельзя не воспринимать COVID-19 всерьёз и легкомысленно относиться к своему здоровью! Не забывайте, что на вас также лежит ответственность за здоровье ваших близких и любимых! Помните, коронавирусная инфекция на сегодняшний день не изучена до конца. Именно в этом, а также в серьёзных осложнениях – её главная опасность», - отметила она и призвала соблюдать все действующие в Псковской области противоэпидемические правила - сегодня это жизненно важно.

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На сегодняшний день в Великих Луках фиксируется серьезный прирост заболевших. «Количество граждан, которые заразились коронавирусом на сегодняшний день составляет порядка 300 человек. Это очень много!» - подчеркнула Любовь Романова.

По ее словам, с началом лета и приходом жары жители города семьями, вместе с детьми вышли на улицу: гулять на детских площадках, в парках и скверах, загорать и купаться на городском пляже. «Безусловно, после долго периода самоизоляции в жаркие дни очень хочется окунуться в прохладную воду реки и посидеть в тенёчке на скамье в парке. Между тем, ограничения на посещение этих мест еще не сняты. Эти места по-прежнему таят в себе реальную опасность!» - предупредила она.

Любовь Романова напомнила, что более чем в тридцати процентах случаев коронавирусная инфекция проходит бессимптомно. Это означает, что даже внешне здоровый человек, сам того не подозревая, может быть потенциально опасным для окружающих. Приходя в парк, на детскую площадку или пляж, никто не может быть точно уверен, что рядом с ним отдыхает абсолютно здоровый человек, что инфицированный COVID-19 не касался недавно качелей или скамейки, что прогулка может стать последней и принести трагедию в вашу семью.

«Но вы можете обезопасить себя! Помните о необходимости соблюдать социальную дистанцию, о запрете посещения детских и спортивных площадок, требовании ограничения посещения общественных мест, а также о необходимости носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и торговых точках», - заключила глава городской администрации.