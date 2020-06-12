Общество

Путин заявил про одобрение поправок в Конституцию абсолютным большинством россиян

Фото с сайта www.kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил об уверенности в том, что поправки в основной закон поддерживаются «абсолютным большинством» жителей страны. Праздничное выступление президента в честь Дня России прошло на Поклонной горе в Москве. Как отмечает BBC News, это «первое за несколько недель» появление главы государства на публике - Путин в период «нерабочих дней» и после него работал удаленно из Ново-Огарево.

Путин в своей речи пояснил, что имеет в виду поддержку грядущих изменений Конституции, в которых прописаны незыблемость границ России, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, защита исторической правды.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре», - подчеркнул Путин.

По словам президента, «потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России». Он высказал убежденность в том, «что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан».

Общенародный плебисцит по Конституции назначен на 1 июля.