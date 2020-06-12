Общество

Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Оно опубликовано на Youtube-канале «Гражданин поэт».

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Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего и сообщил, что не будет «отмазываться» и пользоваться связями, чтобы смягчить наказание. «Непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду»,— сказал артист.

Кроме того, он отметил, что готов помочь семье погибшего «всеми средствами, если примут». «Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего»,— заключил актер.

Авария с участием господина Ефремова произошла 8 июня. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии сильного опьянения: в крови у него нашли 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле. Анализы показали, что ранее он употреблял кокаин и коноплю. Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет заключения, пишет «Коммерсантъ».