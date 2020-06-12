Общество

Рейды по пожарной безопасности прошли в Пскове и Середке

Профилактические рейды по пожарной безопасности прошли в городе Пскове в деревне Середка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В областном центре рейдом был охвачен жилой сектор по улицам Алехина и Снятной. С горожанами провели беседы по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового, электрооборудования, о недопущении детской шалости с огнем. Специалисты распространили 72 памятки о действиях при возгорании и листовки о мерах пожарной безопасности, запрете разведения костров и сжигания мусора.

Аналогичная работа была проведена в Середке.