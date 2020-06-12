Общество

Биолог рассказала о скрытых симптомах коронавируса

Носители коронавируса без симптомов могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение функции почек, сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

«В основном "бессимптомники" - это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», - приводит слова Анчи Барановой РИА Новости.

Она заметила, что стереометрия была бы полезна, если бы до пандемии все проходили подобные замеры и была возможность сравнить объем легких. «Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», - рекомендовала профессор.

Она добавила, что заболевший COVID-19 может также не замечать снижение функции почек. Определить это можно, если сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

По словам биолога, ряд научных работ описывал "бессимптомное" течение коронавирусной инфекции у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена заболеванием. «У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с не выявленными симптомами», - сказала Анча Баранова.

По ее мнению, беременным не стоит специально заниматься проверкой органов на симптомы коронавируса - безопаснее не увеличивать число контактов.