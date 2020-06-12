Общество

Помощи в покраске вольеров ждут псковские зоозащитники

Псковские зоозащитники просят помочь в покраске вольеров, которые строятся на средства выделенной областной администрацией субсидии. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте ПРОО «Зоозащита Псков».

«Чтобы сэкономить средства, сборкой и покраской занимаемся сами. На сэкономленные средства смогли заказать 10 новых будок в эти новые вольеры! Сейчас при поддержке волонтеров мы расчистили территорию, собрали коробки вольеров, сделали крышу и начали обшивать их досками. И теперь нам очень нужна помощь в покраске деревянных перегородок! Помогите, пожалуйста! Краска, кисти - всё есть. Нужны ручки», - говорится в сообщении.

В организации обещают обеспечить волонтеров средствами индивидуальной защиты. «Соблюдать дистанцию у нас в приюте можно, территория позволяет», - добавили зоозащитники.

Обращаться следует в приют «Лесопилка» (улица Новгородская, 7), телефон 89113681921.