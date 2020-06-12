Общество

1740 человек заразились коронавирусом в Псковской области

1740 человек заразились коронавирусом в Псковской области. За сутки добавилось 105 новых случаев заболевания. Такие данные статистики опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Всего специалисты провели 31 тысяча 359 исследований на COVID-19. За весь период выздоровели 553 человека.

Что касается числа умерших, то по техническим причинам произошло расхождение в статистике. «На данный момент в Псковской области документально подтвержденных случаев 14. Информация ещё по 2-м случаям уточняется. Обновленные данные будут размещены позже. Приносим свои извинения за допущенную неточность», - сообщили в региональном оперативном штабе по ситуации с COVID-19, имея в виду ранее опубликованное сообщение о 16 смертях от коронавируса.

«К настоящему времени в Псковской области болезнь унесла жизни ещё 2 человек. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Врачи делают всё, что в их силах, но COVID-19 уже унёс 6715 жизней по всей стране и более 422 тысяч – по всему миру. Это очень серьёзная болезнь. И я прошу об этом помнить, выходя на улицу, в магазин, на работу, пользуясь общественным транспортом.

Не пренебрегайте рекомендованными мерами безопасности. Берегите себя и следуйте всем предписаниям Роспотребнадзора. Социальная дистанция и СИЗ – это достаточные меры, чтобы в большинстве случаев обезопасить себя и окружающих», - написал глава региона.