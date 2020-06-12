Общество

В Великих Луках будет отремонтирован 41 двор

41 двор будет отремонтирован в этом году в городе Великие Луки. Об этом сообщил заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович.

В план ремонта на 2020 год объекты включались, исходя из финансовых возможностей и заявок местных жителей, переданных депутатами. «Это говорит о том, что депутаты от партии «Единая Россия» работают со своими жителями», - отметил Николай Андросович в интервью «Великолукской телерадиокомпании».

В частности, уточнил он, на территории округа №4 будет отремонтировано асфальтовое покрытие во дворах по улицам Некрасова, 11; Ботвина, 1, корпус 5; Гастелло, 9. Также будет приведен в порядок въезд во двор дома №12 по Набережной Лейтенанта Шмидта от детского сада №5.

Замглавы города также обратил внимание на то, что в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды будут благоустроены пять детских площадок. Одна современная игровая площадка появится во дворе дома №1, корпус 5 по улице Ботвина.