Общество

МФЦ получили право устанавливать правила приема граждан на фоне COVID-19

Уполномоченные многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу правительства.

«Речь, в частности, идет об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями, о временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных властей», - отметили в пресс-службе.

Также право при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам получили Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Как рассказали в пресс-службе правительства, они смогут вводить упрощенные правила идентификации клиентов и получения документов, ограничивать личный прием посетителей.

При переходе на особый порядок работы внебюджетные фонды и МФЦ должны будут информировать заявителей о новом формате предоставления услуг.