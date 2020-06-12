Общество

В России за сутки выявлены 8706 случаев коронавируса

8 706 новых случаев коронавируса зарегистрированы за последние сутки в регионах России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб.

У 34,1% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8 400 - 8 900. Темп прироста также остается незначительным - на уровне 1,7%.

За прошедшие сутки в России умерли 114 человек, за весь период скончались 6 829 человек. Выписан 5 271 человек, всего вылечившихся - 274 641.

Коэффициент распространения инфекции в Москве составляет 0,78, накануне он составлял 0,76. В России коэффициент третьи сутки остается на уровне 0,98.

Россия по числу новых случаев остается на третьем месте в мире. По данным Университета Джонса Хопкина, первое место занимают США (2,04 млн заболевших), второе место - Бразилия (828 тыс.). На четвертом месте - Индия (308,4 тыс.), на пятом - Великобритания (294,4 тыс.).