Общество

В Псковской области уточнили статистику по умершим от СОVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал уточненные данные статистики.

12 июня региональный оперативный штаб сообщил о 16 умерших от СОVID-19, однако утром 13 июня в официальных статистических данных уже фигурировала другая цифра. В оперштабе пояснили, что расхождение в цифрах произошло по техническим причинам, и уведомили, что документально подтверждены только 14 случаев летального исхода, информация еще по двум уточняется.

На данный момент статистика обновлена — в регионе подтверждены 16 случаев смерти от коронавируса. «Пришло официальное подтверждение по четырём летальным случаям. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.