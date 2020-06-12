Общество

Россияне будут получать пособия и выплаты без справок

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной поддержки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Фото: пресс-служба правительства РФ

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что задачу сделать получение соцпомощи простым и доступным поставил правительству президент Владимир Путин.

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти субъектов РФ нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке, пишет РИА Новости.

«Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет, в том числе, о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС», — говорится в сообщении.