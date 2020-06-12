Общество

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Лапы дружбы»

До 18 июня псковичи могут присоединиться к акции «Лапы дружбы», которая проходит в рамках работы всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В условиях сложившейся эпидемической ситуации в изоляции находятся не только люди, но и животные, находящиеся во всех приютах нашей страны, каждый из которых столкнулся с несколькими острыми проблемами: сокращение пожертвований, обеспечение подопечных кормом, невозможность получения волонтерской помощи», - отмечается в сообщении.

В рамках акции организованы точки сбора по следующим адресам: «Светофор», Леона Поземского, 111, корпус 1, зоомагазин «Дружок», Рижский, 46, проектный офис «Команда 2018», Некрасова, 19.

«Любой желающий сможет оставить корм, игрушки или аксессуары для четвероногих друзей, - добавили организаторы. - Также любой желающий может посетить приют в рамках данной акции, став добровольцем. Для этого нужно написать в комментарии о готовности посетить приют».