Общество

Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 за апрель

2712 человек составило в апреле общее число зарегистрированных умерших с COVID-19. Сюда вошли и случаи, когда коронавирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.



Все причины смертности, которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19, разделены на четыре группы:



- Основной причиной смерти стал COVID-19, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию — 1270 человек.

- Вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила от COVID-19, — 390 человек.

- COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 435 человек.

- COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания — 617 человек.



Таким образом, доля умерших (с учетом данных по всем четырем группам 2712 человек) в апреле составила 2,4% от количества подтвержденных случаев заболевания (114 431 по состоянию на 30 апреля, по данным оперативного штаба правительства). По cловам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность от COVID-19 в апреле составила 2,6% от общего числа выявленных зараженных новой коронавирусной инфекцией. Если соотнести показатели за апрель, когда основная причина смертности от COVID-19 четко идентифицирована, то в таком случае летальность по России составила 1,6%, сообщила она на брифинге в субботу.

Информацию о смертности Росстат получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В связи с распространением COVID-19 и и карантинными ограничениями жители ряда регионов «не в полной мере» обеспечили регистрацию фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС, уточняют в ведомстве. Поэтому данные «будут дополнены после снятия карантинных мер и регистрации жителями регионов фактов рождения и смерти в органах записи актов гражданского состояния», добавили в Росстате.



Представленная статистика по смертности не носит «стопроцентно окончательного характера» и будет уточняться, «но наверное уже несущественно», подчеркнула Татьяна Голикова.

Согласно сведениям оперативного штаба на конец апреля, от коронавируса умерли 1169 человек. Исключая 17 смертельных случаев в марте, получается, что в апреле от COVID-19 официально cкончались 1152 человека. Расхождение данных по апрельской смертности от коронавируса в качестве основной причины между Росстатом и сведениями оперативного штаба составляет 1,4 раза, сообщает РБК.



Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.



Рост смертности в России по причинам, связанным с COVID-19, будет зафиксирован в мае и первой половине июня, предупредила Татьяна Голикова. «Основной удар придется на май и, наверное, на первую половину июня. И это опять закономерный эпидемический процесс, который развивался и развивается на территории Российской Федерации», — сказала она.

В целом смертность (от всех причин) в России в апреле снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (609,5 тыс. человек против 626,7 тыс. человек).