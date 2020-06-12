Общество

В РПЦ поддержали инициативу по сокращению финансирования абортов

В Русской православной церкви поддержали предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой о сокращении финансирования клиник, которые проводят аборты, и ограничении продажи абортивных препаратов.

«Я поддерживаю эти инициативы», - заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он не согласен с теми, кто считает, что сокращение финансирования абортов увеличит число нелегальных случаев прерывания беременности. «На мой взгляд, это хромая логика, потому что это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийства для того, чтобы у нас не было криминальных убийств», - цитирует представителя РПЦ «Интерфакс».

Архиерей напомнил, что церковь, в отличие от светского права, считает аборт убийством и убеждена, что каждый человек имеет право на рождение. «Поэтому любые меры, которые могут привести к сокращению числа абортов, мы приветствуем», - резюмировал он.