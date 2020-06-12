Общество

Самый большой школьный спортзал отремонтируют в Великолукском районе

В спортивном зале Русановской школы - филиале Ивановской средней школы начался капитальный ремонт, пишет великолукская газета «Наш путь».

Фото: газета «Наш путь»

Это стало возможным за счет софинансирования из федерального, регионального и областного бюджетов в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Самый большой спортивный зал среди всех школ района будет капитально отремонтирован.

«Этот объект, без ложной скромности, имеет огромное значение для всего Великолукского района! Ведь тут проводятся основные спортивные мероприятия и соревнования. Помимо этого, хороший комфортабельный спортивный зал - дополнительный стимул для занятия физической культурой и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи. А забота о здоровье школьников - приоритетное направление государства», - отмечается в сообщении.